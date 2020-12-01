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ЕСПЧ объединил голландский и украинские иски против России

При этом суд еще не определился с дальнейшим ходом рассмотрения дела
Здание ЕСПЧ EPA/CHRISTOPHE KARABA
Описание
Здание ЕСПЧ
© EPA/CHRISTOPHE KARABA

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение объединить иск Нидерландов к РФ по делу MH17 с двумя исками Украины, поданными против РФ в связи с событиями на востоке Украины. Об этом сообщили во вторник в МИД Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, на такой шаг инстанция пошла "в интересах эффективности судебного процесса". "ЕСПЧ впервые принял решение объединить иски, поданные разными государствами, - подчеркнули в министерстве. - При этом суд еще не определился с дальнейшим ходом рассмотрения дела".

Иск Нидерландов касается исключительно роли РФ в крушении рейса MH17. При этом страна полностью сохраняет свое правовое положение, независимое от Украины.

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