В Баку подтвердили намерение обменять пленных с Арменией по принципу "всех на всех"

БАКУ, 1 декабря. /ТАСС/. Азербайджан подтвердил намерение провести обмен пленными с Арменией по принципу "всех на всех". Об этом говорится во вторник в заявлении Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

"Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу "всех на всех", - указывается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что находятся в контакте с командованием российских миротворцев по вопросам, связанным с пропавшими без вести в зоне боев военнослужащими.

Кроме того, госкомиссия прокомментировала слухи о том, что на военном параде в Баку якобы проведут армянских военнопленных. "Мы заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их - неприсущее азербайджанскому народу и нашей армии качество", - говорится в сообщении ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.