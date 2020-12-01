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Оппозиция у здания правительства Армении завершила акцию протеста

В полиции сообщили, что силовики в ходе акции протеста задержали 35 активистов

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные активисты, которые во вторник вечером перекрыли центральный проспект Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершили акцию протеста у здания правительства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Борьба будет продолжаться каждый день. Мы будем использовать все законные методы для того, чтобы добиться отставки Пашиняна", - заявила представитель молодежного крыла партии "Дашнакцутюн" Кристине Варданян.

В пресс-службе полиции корреспонденту ТАСС сообщили, что силовики в ходе акции протеста задержали 35 активистов.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппозиционные политики считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе по сути является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.

Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

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