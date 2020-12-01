Правительство Словении приостановило финансирование государственного информагентства

ЛЮБЛЯНА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Словении приняло решение приостановить финансирование единственного государственного информационного агентства страны - Словенского агентства печати (СТА). Об этом говорится в заявлении руководства агентства, опубликованном во вторник на его сайте.

Причиной такого решения стало "непредоставление документов финансовой отчетности, позволяющих осуществлять обзор деятельности информагентства", отмечается в документе. В нем сообщается также, что правительственная служба по связям с общественностью в понедельник направила в адрес словенского кабинета министров письмо с тезисом о невозможности продолжения сотрудничества с агентством.

Руководство агентства оценивает данное решение как "попытку правительства воздействовать на редакционную политику" СТА. По словам его директора Бояна Веселиновича, "требования директора службы по связям с общественностью правительства Словении Урош Урбании предоставить информацию, связанную с коммерческой деятельностью и журналистской работой агентства, противоречат требованиям словенского законодательства". В СТА также утверждают, что агентство "всегда информировало наблюдательный совет о своей деятельности, а ежегодные отчеты о его деятельности заслушивались в парламенте".

Представители левоцентристской оппозиции ("Список Марьяна Шареца", "Социальные демократы", "Левые" и "Партия Аленки Братушек") подвергли критике решение словенских властей. Координатор "Левых" Лука Месец назвал действия правительства "разрушением медиа-пространства во главе с центральным информационным агентством". Отказа от прекращения финансирования СТА также потребовали и в некоторых партиях правящей коалиции, в частности, в парламентской фракции Демократической партии пенсионеров Словении назвали данный шаг "недопустимым".

Премьер-министр Словении Янез Янша ранее неоднократно подвергал агентство жесткой критике в связи с чрезмерным, по его мнению, освещением антиправительственных протестов и недостаточным вниманием к деятельности государственных органов.

Словенское агентство печати было основано в 1991 году после провозглашения независимости Словении. Его учредителем является правительство республики, которое осуществляет финансирование агентства из государственного бюджета.