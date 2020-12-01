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Помпео заявил главам МИД НАТО, что Турция подрывает единство альянса

В частности, госсекретарь США указал на "провокационные действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе"

АФИНЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил во вторник на встрече министров иностранных дел стран НАТО в режиме видеоконференции, что Турция выступает против принципов и функционирования Североатлантического альянса, тем самым подрывая его единство. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), ссылаясь на греческие дипломатические источники.

"Государственный секретарь США Майкл Помпео в необычном для НАТО выступлении на встрече министров иностранных дел стран альянса подчеркнул, что Турция выступает против принципов и функционирования Североатлантического альянса, тем самым подрывая его единство, сообщили дипломатические источники. В частности, по их словам, Помпео указал на провокационные, как он сказал, действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Касаясь отношений между Грецией и Турцией, "согласно тем же дипломатическим источникам, Помпео подчеркнул, что механизм деэскалации, который не работает по вине Турции, должен быть перезапущен", говорится в сообщении.

Теги
СШАТурцияПомпео, Майкл (Майк)
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