Байден призвал Верховный суд США не исключать нелегальных мигрантов из переписи населения

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден выразил надежду на то, что Верховный суд страны отклонит попытку администрации республиканца Дональда Трампа добиться исключения нарушителей миграционного законодательства из переписи населения. Результаты переписи необходимы среди прочего для изменения границ избирательных округов при проведении выборов в Конгресс.

"Верховный суд США вчера (в понедельник - прим. ТАСС) рассматривал дело о том, следует ли при проведении переписи населения учитывать всех в Америке в целях распределения мест в Конгрессе, как того ясно требует конституция. Следует ли политике запугивания и ксенофобии одной партии позволять исключить определенные слои населения из переписи?" - отмечается в заявлении Байдена, размещенном во вторник на сайте его переходной команды.

"Мы не можем и дальше переписывать историю, отменять правила, игнорировать конституцию и прецеденты, которых мы придерживаемся. Я надеюсь на то, что Верховный суд поступит правильно. Конгресс должен выделить экспертам Бюро переписи время, необходимое для точного подсчета всех", - добавил демократ.

Трамп придерживается так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступает за ограничение количества иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев с 18 тыс. до 15 тыс. в год. Программа Байдена предусматривает "гуманную иммиграционную политику", в частности облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных иммигрантов и возвращение к программе защиты от депортации детей иммигрантов (была принята в 2012 году, но отменена в 2017 году). Демократ предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тыс. до 125 тыс., упразднить центры содержания нелегальных иммигрантов и выделить в течение четырех лет $4 млрд помощи странам Центральной Америки.

Перепись в США проводится с 1790 года каждые 10 лет. В нынешнем году она прошла уже в 24-й раз. Результаты переписи необходимы, в частности, для изменения границ избирательных округов при проведении выборов в Палату представителей Конгресса США и в законодательные собрания отдельных штатов.