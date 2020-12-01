СМИ: ВМС Израиля установили новый морской буй в спорном с Ливаном пограничном секторе

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Командование ливанской армии направило протест Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ) по поводу действий израильских ВМС, установивших новый морской буй возле мыса Эн-Накура в спорном пограничном секторе. Об этом сообщила во вторник газета Daily Star со ссылкой на сведения, поступившие от источника в силовых структурах.

"Установление морского буя в этом секторе является демонстративным нарушением суверенитета, и ливанская сторона ждет реакции миротворцев ООН", - указал источник. Он отметил, что инцидент произошел на следующий день после объявления о переносе пятого раунда переговоров по демаркации морской границы между Израилем и Ливаном.

Встреча планировалась на 2 декабря, но была перенесена на несколько недель по предложению США, которые выступают посредником между сторонами. Как ожидается, американский дипломат Джон Десрочер посетит Бейрут в ближайшее время с целью преодоления тупика на переговорах и выработки компромиссной платформы.

Ранее стало известно, что на четвертом раунде делегации двух стран не сумели договориться относительно точки отсчета, с которой должна начаться демаркация морской границы. Все встречи команд переговорщиков проводятся в Эн-Накуре в штаб-квартире ВСООНЛ. Первый раунд состоялся 14 октября, второй и третий - 28 и 29 октября, четвертый - 11 ноября.

Морская граница между двумя соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена, в результате чего обе стороны оспаривают принадлежность шельфового блока 9, где предположительно имеются крупные запасы углеводородов. Речь идет об участке в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны.