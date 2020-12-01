Главы МИД НАТО подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел НАТО на последней видеоконференции 2020 года подтвердили необходимость продолжения диалога альянса с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции консультаций глав МИД альянса.

"Министры подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией", - сказал он.

Столтенберг сообщил, что НАТО приветствует диалог России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Министры приветствовали диалог России и США по продлению СНВ-3, срок которого истекает в феврале, поскольку альянс не хочет оказаться в мире без контроля над вооружениями", - заявил Столтенберг, подчеркнув, что НАТО также "выступает за создание новых механизмов контроля".

Реформирование альянса

Столтенберг заявил, что экспертная группа НАТО завершила подготовку доклада "НАТО - 2030", который содержит предложения о реформировании альянса, этот документ был представлен на видеоконференции глав МИД НАТО во вторник, его доработанная версия будет вынесена на обсуждение на саммит альянса в 2021 году.

"Эксперты подготовили доклад "НАТО - 2030", мы только что завершили его обсуждение. Теперь на этой основе я продолжу процесс консультаций со странами альянса, гражданским обществом, парламентариями и молодыми лидерами, на основании этих консультаций я сформулирую свои предложения для саммита глав государств и правительств НАТО в 2021 году", - заявил Столтенберг, не раскрывая деталей документа.