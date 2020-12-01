Назарбаев рассказал, как Токаев убеждал его не уходить в отставку

НУР-СУЛТАН, 1 декабря. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев убеждал его не покидать свой пост.

Назарбаев, бессменно руководивший республикой на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана, а также имеет статус почетного сенатора.

"18 марта [2019 года] накануне мы заложили камень новой мечети большой. И потом с Токаевым на одной машине поехали. Токаев знал, что я завтра буду выступать. Он говорит: "Нурсултан Абишевич, вот такой случай как раз есть, может передумаете? Подумайте, это же неправильно, вы же еще можете", - рассказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", который показал во вторник республиканский телеканал "Хабар".

Первый руководитель Казахстана пояснил, что внутренне уже принял это решение. "Так что готовься принимать", - обратился Назарбаев к Токаеву в тот момент.

"Как в стеклянной банке"

Назарбаев считает, что деятельность главы государства можно сравнить с нахождением в стеклянной банке, поскольку к первому лицу страны приковано постоянное внимание.

"Все, наверное, думают, что президент - это так хорошо. Президент постоянно находится в стрессовом состоянии, круглые сутки. У него нет ни выходных, ни отпуска. Везде он находится в работе", - рассказал он.

По словам первого руководителя республики, президенту невозможно скрыться от журналистов. "Как в стеклянной банке - со всех сторон тебя видно. Должен помнить об этом всегда - о своих поступках, о речи, что ты делаешь, чтобы потом ты мог объяснить, почему ты это сделал", - отметил он.

В стране 1 декабря отмечается День первого президента Казахстана. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года. Дату для этого дня выбрали неслучайно - 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.