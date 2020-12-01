Следующее заседание СМИД ОДКБ пройдет в мае 2021 года в Душанбе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в мае 2021 года в Душанбе. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ планируется провести в мае 2021 года в Душанбе", - сказал он.

Во вторник в режиме видеоконференции министры иностранных дел ОДКБ обсудили проблемы безопасности и повышения эффективности деятельности организации.

"Одобрен ряд документов и политических заявлений, которые будут представлены на рассмотрение и утверждение главам государств - членов ОДКБ в ходе предстоящей 2 декабря сессии Совета коллективной безопасности организации, в том числе проекты декларации Совета коллективной безопасности и заявления о формировании справедливого и устойчивого мироустройства", - отметил Зайнетдинов.