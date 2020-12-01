Генсек ООН: израильские поселения на Западном берегу максимально разрослись за четыре года

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, которое достигло рекордного масштаба за последние четыре года.

"Разрастание поселений и планов по строительству продолжается, разрушения и захват палестинских строений израильскими властями на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, достигло максимального зарегистрированного уровня за четыре года", - сказал он в заявлении в связи с Днем солидарности с палестинским народом.

"Такие действия противоречат международному праву и подрывают перспективы построения жизнеспособного палестинского государства", - добавил генсек.