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НАТО считает, что российские миротворцы в Приднестровье нарушают суверенитет Молдавии

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО ждет контактов с новым президентом Молдавии Майей Санду

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. НАТО ждет контактов с новым президентом Молдавии Майей Санду и считает, что Россия нарушает территориальную целостность этой страны, разместив миротворцев в Приднестровье. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран - членов НАТО.

"Молдавия - это партнер НАТО, и я жду возможности встретиться с ее новым президентом. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье. Это нарушение территориальной целостности этой страны", - заявил Столтенберг.

Теги
РоссияМолдавияСтолтенберг, ЙенсСанду, Майя
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