Назарбаев рассказал, как у него сложились доверительные отношения с президентами России

НУР-СУЛТАН, 1 декабря. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему у него сложились добрые и доверительные отношения с российскими лидерами.

"Настоящие добрые отношения, доверительные отношения, конечно, с президентом России - и теперешним, и бывшим. Они сложились в ходе нашей совместной работы не за какие-то там красивые глаза, а мы убедились, как мы работаем, как мы защищаем, компромиссно решаем вопросы", - сказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", который показал во вторник республиканский телеканал "Хабар".

По его словам, это же относится и к отношениям с Китаем. "Это гигантские государства по сравнению с нами, но с ними строить отношения надо - равные, как независимые государства, - это не очень просто", - отметил он.

Назарбаев также поделился воспоминаниями о последней встрече с президентом США Дональдом Трампом. "Все президенты, с которыми я имел дело, расставаясь, называли меня другом. Последняя встреча с президентом Трампом, он говорит: "Господин президент, у нас с вами химия есть, понимание. Мы только познакомились сейчас, а вы уже мне нравитесь, я вам доверяю", - сказал первый глава Казахстана.

Назарбаев также констатировал, что не знает, как это получается. "Я стараюсь сделать так, чтобы возникла обстановка доверия", - пояснил он.

Назарбаев, бессменно руководивший республикой на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества"), члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана, а также имеет статус почетного сенатора. В стране 1 декабря отмечается День первого президента Казахстана. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года. Дату для этого дня выбрали неслучайно - 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.