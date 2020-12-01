Главы МИД ОДКБ призвали мировое сообщество бороться с наркоугрозой в Афганистане

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) озабочены масштабным производством наркотиков в Афганистане и призывают мировое сообщество активнее бороться с этой проблемой. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ОДКБ о положении дел в Афганистане, текст которого размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

"Государства - члены ОДКБ подтверждают глубокую обеспокоенность продолжающимся масштабным наркопроизводством и наркотрафиком в Афганистане и призывают правительство республики и все мировое сообщество к более активным действиям по борьбе с афганской наркоугрозой, - подчеркивается в заявлении. - Высказывают особую обеспокоенность в связи с сохраняющейся активностью "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка, ИГ) и других международных террористических группировок в Афганистане, укреплением позиций ИГ в северных и северо-восточных районах Афганистана в непосредственной близости к границам государств - членов ОДКБ".