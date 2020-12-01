Главы МИД ОДКБ призвали мировое сообщество препятствовать любым проявлениям неофашизма

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мировое сообщество должно препятствовать любым проявлениям неофашизма на фоне участившихся в последние годы попыток искажения истории. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

"С сожалением отмечаем, что в последние годы участились попытки искажения истории и предания забвению уроков той войны. Полагаем, что мировое сообщество должно всемерно препятствовать любым проявлениям неофашизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, а также радикального национализма", - говорится в заявлении.

"Решительно осуждаем любые усилия отдельных политических сил по переписыванию истории и искажению итогов Второй мировой войны. Выражаем глубокую обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации", - отмечается в заявлении.

Министры также призвали поддержать выносимую ежегодно на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма и подчеркнули необходимость активизировать усилия, чтобы не допустить преступления против человечности, распространения человеконенавистнических идеологий и дискриминации по расовому и религиозному принципу.

"Сохранение для нынешних и будущих поколений исторической правды об освобождении мира от нацистской человеконенавистнической идеологии, поддержание традиций и духа союзнических отношений - наш священный долг перед поколением победителей", - резюмировали главы МИД.