Додон заявил, что сожалеет о заявлениях Санду в отношении ЕАЭС

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон выразил сожаление в связи с заявлениями избранного президента Майи Санду, которая поставила под сомнение законность получения Молдавией статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу Moldova 1.

"Эта важная платформа. Организация, которая в перспективе может позволить получить нам дополнительные преимущества к тем, которые мы имеем в рамках СНГ. Это касается сфер торговли, миграции и других", - сказал Додон, призвав Санду "прекратить делать политические заявления".

"Мы получили статус наблюдателя в мае 2018 года. До этого мы подписали меморандум. Этот статус не подразумевает ратификации соглашения. Мы обратились, лидеры пяти государств - России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии - приняли решение принять нас в качестве наблюдателей", - отметил он.

На пресс-конференции в понедельник Санду выразила сомнение, что все процедуры были соблюдены, дав понять, что не считает необходимым продолжать политику действующего президента по укреплению отношений с ЕАЭС.

Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря. 24 декабря ожидается вступление в должность Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.