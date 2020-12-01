NYT: адвокат Джулиани обсуждал с Трампом возможность своего помилования

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Личный адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани обсуждал с Дональдом Трампом возможность своего помилования до истечения срока полномочий главы государства. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По данным ее источников, Трамп и Джулиани на прошлой неделе обсуждали возможность помилования адвоката на тот случай, если его отдадут под суд после инаугурации нового президента США. Источники издания не раскрывают, кто именно из них поднял данный вопрос. Не уточняется и то, какое решение принял действующий президент-республиканец.

Газета обратилась к представителям Трампа, которые не ответили на просьбу прокомментировать публикацию. Представитель адвоката Кристиэнн Аллен отказалась от комментариев, сославшись на профессиональную обязанность не раскрывать содержание конфиденциальных бесед с клиентами. "Он не обеспокоен этим расследованием, потому что не совершал ничего дурного. Эта позиция неизменна с первого дня", - заявил адвокат Роберт Костелло, который представляет интересы Джулиани и имел в виду проверку прокуратурой Нью-Йорка правомочности действий своего подопечного на Украине.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США, демократа Джозефа Байдена, в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.