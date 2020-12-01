Байден уверен в том, что его экономическая команда справится с кризисом

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Бадйен выразил уверенность в том, что сформированная им экономическая команда обеспечит быстрое восстановление экономики США после пандемии. Об этом он заявил во вторник, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию выступления вела телекомпания CNN.

"Это первоклассная команда, которая проведет нас через период экономического кризиса и откроет перед нами возможность восстановить экономику, не просто восстановить, а сделать ее лучше, чем прежде. - заявил он. - Это опытная и испытанная команда. В нее вошли разные люди, но у них общее видение того, как необходимо действовать на благо страны".

На должность министра финансов США Байден выдвинул экс-главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, а на пост заместителя главы Минфина предложил Адевале Адейемо, выходца из Нигерии, занимавшего ранее пост заместителя главы Национального экономического совета Белого дома в администрации Барака Обамы. Кандидатом на пост руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома стала Нира Тэнден, а претендентом на пост председателя Совета экономических консультантов при Белом доме - один из ведущих экономистов Принстонского университета Сесиля Роуз.