ООН призвала Тегеран соблюдать его обязательства по иранской ядерной сделке

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. ООН рассчитывает на выполнение Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы правительства Ирана по отказу от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств.

"Мы следим за дискуссиями. Насколько я понимаю, пока ничего не принято. Но мы всегда призываем Иран выполнять его обязательства по СВПД, и эта позиция остается прежней", - сказал представитель генсека.

Ранее Меджлис (парламент) Ирана проголосовал за законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Для вступления в силу документ должен одобрить Совет стражей Конституции Ирана. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

Законопроект призван обязать правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем СВПД позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.