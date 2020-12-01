МИД Украины вызвал посла Венгрии, обвинив Будапешт в создании напряжения в отношениях

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Киев призвал Будапешт воздержаться от заявлений, которые "не отражают действительности и создают деструктивное напряжение", сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины во вторник.

"1 декабря в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии на Украине Иштвана Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях", - говорится на официальном сайте МИД Украины.

Кулеба обсудил с Ийдярто инцидент с исполнением гимна Венгрии украинскими депутатами в Закарпатье. "Министр назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины - депутаты объединенных территориальных общин - на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности Венгрии", - проинформировали в министерстве. Кроме того, Кулеба заверил, что обыски, которые накануне Служба безопасности Украины (СБУ) провела в организациях украинских венгров не направлены против соседнего государства. "Следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства", - утверждал Кулеба.

В ходе встречи стороны обсудили инцидент с распространением видеозаписи с угрозами со стороны радикально настроенных лиц в адрес украинцев венгерского происхождения. "Любые утверждения о том, что на Украине якобы имеет место "запугивание" венгерской общины или ее части, являются безосновательной спекуляцией", - прокомментировал ситуацию Кулеба.

Инциденты вокруг украинских венгров

30 ноября сотрудники украинских спецслужб провели обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда "Эгана Эде" и здании венгерского института в Береговом. В спецслужбе такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию на Украине. МИД Венгрии заявил о недопустимости таких мер и вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп, чтобы выразить недовольство действиями руководства Украины.

1 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины начала проверку по факту исполнения гимна Венгрии частью новоизбранных депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области Украины во время принятия присяги. Ситуация произошла 21 ноября. В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья выразили удивление по поводу внимания к теме исполнения гимна, пояснив, что в ходе присяги были исполнен также и украинский гимн, а исполнение другого якобы не запрещено, если речь идет о торжественных мероприятиях, где не принимаются решения.

Кроме этого, в социальных сетях на Украине был опубликован видеоролик, на котором у въезда в город Берегово Закарпатской области человек в камуфляжной одежде и в балаклаве на фоне символики "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) угрожает закарпатским венграм. Комментируя эту запись, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал "жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые выдают себя за патриотов и несут угрозу украинцам венгерского происхождения". По факту распространения видеозаписи полиция Украины возбудила уголовное дело.

Обострение отношений

На Украине 25 октября состоялись местные выборы. Во время избирательной кампании между Киевом и Будапештом произошел дипломатический скандал. Украина обвинила Венгрию в открытой поддержке Партии венгров на выборах в областной совет Закарпатской области, а также действующего мэра города Берегово Золтана Бабяка. МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с политической агитацией венгерских официальных лиц.

В целом отношения Венгрии с Украиной обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье. Будапешт заблокировал проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО.