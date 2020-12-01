Додон: миротворцы РФ должны оставаться в Приднестровье до окончательного урегулирования

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы должны оставаться на Днестре до окончательного урегулирования приднестровского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Moldova 1 во вторник заявил действующий президент Молдавии Игорь Додон, который является неформальным лидером крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова.

"Миротворческая операция на Днестре имеет международный мандат, в нее входят не только русские, там молдаване, приднестровцы, украинцы. Благодаря этой миссии у нас нет кровопролития. <…> Она должна сохраняться до тех пор, пока не будет найдено политическое решение приднестровского конфликта", - подчеркнул Додон.

Комментируя заявления избранного президента страны Майи Санду, Додон заверил, что не допустит дестабилизации. "Я очень надеюсь, что за этими декларациями не стоят важные геополитические игроки, которые руководят этим и преследуют цель дестабилизации ситуации в Молдавии", - отметил он.

Торговые связи

Додон считает, что высказывания Санду в адрес России могут негативно сказаться на торговых связях между двумя странами. Он напомнил, что благодаря ранее достигнутым договоренностям Молдавия беспошлинно поставляет в Россию пять категорий товаров, однако срок действия этого режима завершается 1 января.

"Что будет после этого в контексте последних заявлений Санду против России? Кто будет договариваться о продлении режима? Избранный президент Майя Санду, которая так ведет себя с русскими? Скорее всего, она говорить об этом не сможет", - сказал Додон. Он подчеркнул, что если льготный торговый режим с Россией не будет продлен, это прежде всего нанесет удар по молдавским производителям, которые в этом году пострадали от сопутствующего пандемии экономического кризиса и сильной засухи.

"Какой эффект будет от ее заявлений для экономических агентов, что будут делать производители яблок с севера, которые рассчитывают на более высокую цену после Нового года, чтобы экспортировать свою продукцию? Поэтому я и говорю: когда делаются такие заявления, нужно хорошо подумать о том, чем они могут обернуться", - добавил Додон.

В понедельник Санду высказалась за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск и преобразование миротворческой операции в Приднестровье в международную гражданскую миссию под мандатом ОБСЕ. Ее заявление уже подверг критике глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев. Он напомнил, что миротворцы РФ помогли сторонам в 1992 году прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря. 24 декабря ожидается вступление в должность Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.