Американский сенатор считает, что приход к власти Байдена сократит ядерные угрозы

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Вступление Джозефа Байдена в должность президента США приведет в том числе к сокращению угроз в ядерной сфере. Такое мнение выразил во вторник член Сената Конгресса США Джефф Меркли, представляющий, как и Байден, Демократическую партию.

"Считаю, что за последние четыре года [республиканец] Дональд Трамп и его команда усилили риск инцидентов, просчетов и безумия, как выражался [в свое время президент США Джон] Кеннеди, способных привести к катастрофе. А сейчас у нас есть благоприятная возможность осуществить разворот, благоприятная возможность для того, чтобы у власти [в Вашингтоне] стояла иная команда, воспринимающая очень-очень серьезно эти риски и необходимость управления ими", - заявил законодатель. Он выступил на ежегодном заседании американской неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями. В нынешнем году оно проходит из-за пандемии в виртуальном формате.

С точки зрения Меркли, представляющего в верхней палате Конгресса штат Орегон, Байдену после инаугурации, предстоящей 20 января, нужно будет также изучить на предмет возможного сокращения и корректирования программы модернизации ядерного арсенала США. "Они [должностные лица следующей американской администрации] должны будут провести полный обзор этих программ, подумать о них в контексте как общего поддержания ядерных вооружений на нашей планете, так и бюджета США, который однозначно будет ограниченным", - сказал сенатор. Кроме того, убежден он, Байдену и его команде следует задуматься над тем, не стоит ли США наконец взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми.

Кроме того, Меркли призвал Байдена и его окружение изучить вариант возвращения США в Договор по открытому небу и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Нам следует рассмотреть возможность перезапуска Договора по открытому небу в качестве меры построения доверия и <...> в целях предотвращения конфликта", - полагает сенатор. На его взгляд, выход Трампа из СВПД привел к укреплению "сторонников жесткой линии в Иране", а также "повредил американскому лидерству".

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Пока действия юристов действующего президента США в судах, по сути, никаким успехом не увенчались.