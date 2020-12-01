Кандидат в замглавы Минфина США: администрация Байдена оставит в силе политику санкций

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация демократа Джозефа Байдена оставит в силе политику экономических санкций в отношении террористических организаций и недругов Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) Адевале Адейемо, выдвинутый Байденом на должность заместителя министра финансов. Трансляция велась в Twitter Байдена.

"Мы в министерстве финансов продолжим быть сосредоточенными на применении санкций с целью привлечения к ответу всех плохих игроков, демонтажа финансовых сетей террористических организаций и тех, кто стремится нанести нам урон", - отметил Адейемо. Этот выходец из Нигерии ранее работал заместителем главы Национального экономического совета Белого дома в администрации Барака Обамы.

Кандидат в замглавы Минфина США высказался также в пользу того, чтобы "политика зарубежных инвестиций защищала интересы Америки в области национальной безопасности". По мнению Адейемо, хотя на нынешнем этапе Соединенные Штаты столкнулись с "невиданными доселе вызовами", "американский народ способен на все при наличии у него благоприятного шанса".

Он сказал, что польщен быть в составе экономического блока будущей администрации демократа Байдена, ставящей перед собой задачу "построить экономику равных шансов для всех" американцев. Байден, которого ведущие американские СМИ считают избранным президентом, в понедельник назвал кандидатов на ключевые посты экономического блока будущей администрации. На должность министра финансов выдвинута экс-председатель Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка) Джанет Йеллен, а на должность руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома - Нира Тэнден. Кандидатом в председатели Совета экономических консультантов при Белом доме стала одна из ведущих экономистов Принстонского университета Сесилия Роуз. В состав Совета экономических консультантов предложены Джаред Бернстин и Хизер Бушей (женщ.). Бернстин - экономический советник Байдена, работавший в аппарате его сотрудников в 2009-2011 годах, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.