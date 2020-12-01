Источник: СБ ООН 2 декабря проведет неформальную встречу по Украине с участием ЛНР и ДНР

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН 2 декабря по инициативе России проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

"Встреча с участием полпреда ЛНР Владислава Дейнего и полпреда ДНР Натальи Никоноровой, пройдет завтра (2 декабря - прим. ТАСС) в 10:00 (18:00 мск)", - сказал он. Дипломат уточнил, что заседание будет проведено по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.