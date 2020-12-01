Париж и Берлин выступили за активизацию трансатлантических связей в НАТО

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Франция и Германия считают необходимой активизацию трансатлантических отношений в рамках НАТО. Об этом говорится в заявлении глав МИД двух стран Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, поступившем во вторник в распоряжение ТАСС.

"Мы полностью поддерживаем рекомендации, касающиеся актуализации стратегической концепции 2010 года и необходимости подтвердить ценности и принципы Вашингтонского договора", - отмечается в коммюнике. "Необходимо активизировать трансатлантические связи, в том числе признав, что укрепление оборонных усилий европейцев консолидирует альянс и трансатлантическое партнерство", - подчеркивается в заявлении.

Главы МИД Франции и Германии добавили, что у них "будет возможность подробно обсудить это на ближайшем министерском совещании, которое состоится перед саммитом НАТО".

Как ранее сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главы государств и правительств стран Североатлантического альянса проведут свой очередной саммит в Брюсселе в 2021 году после вступления в должность президента в США Джозефа Байдена.