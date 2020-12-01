ООН призвала Россию и США продлить СНВ-3, как предусмотрено положениями договора

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. ООН призывает Россию и США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет, как это предусмотрено положениями договора. Об этом заявила во вторник заместитель генерального секретаря организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"ДСНВ должен быть продлен на пять лет - срок, на который его можно продлить, согласно его положениям", - сказала она, выступая на онлайн заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Последствия неограниченного соперничества в области стратегических вооружений выходят за рамки двух участвующих сторон, они оказывают влияние на все государства, и продление на пять лет даст время на то, чтобы договориться о дальнейшем сокращении [вооружений], сохранив при этом верхний лимит на наиболее опасные из существующих вооружений, соблюдение которого можно проверить", - отметила Накамицу.

"Это время следует также использовать на то, чтобы подумать и изучить новые подходы к контролю над вооружениями и разоружению", - добавила она.

О ДСНВ

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указал президент России Владимир Путин в интервью газете "Файнэншл таймс" в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений". 16 октября президент РФ предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

9 ноября первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готова продлить СНВ-3 на оглашенных условиях, но считает, что Россия ждет предложений и от демократа Джозефа Байдена, объявившего о победе на президентских выборах в США. 20 ноября бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу RTVI высказал мнение, что администрация демократа Джозефа Байдена, сосредоточится на продлении СНВ-3. По его мнению, Москве будет легче вести переговоры с Байденом, чем с действующим президентом США.