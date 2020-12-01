Минюст США пока не выявил фальсификаций, способных изменить исход выборов

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые могли бы изменить результат состоявшихся в начале ноября всеобщих выборов в стране. Об этом министр юстиции Уильям Барр сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press (AP).

"По состоянию дел на сегодня мы не заметили подлогов такого масштаба, который бы обусловил иной исход выборов", - признал глава Минюста, выполняющего в США также функции генпрокуратуры.

"Имелось мнение, что будут допущены систематические фальсификации и поступят жалобы на оборудование, запрограммированное таким образом, чтобы искажать результаты [обработки бюллетеней]. Министерство внутренней безопасности и Минюст следили за этим и пока что не выявили никаких подтверждений этому", - продолжал Барр. "Большинство заявлений о нарушениях касаются конкретных обстоятельств, лиц или проступков. Утверждений о систематических нарушениях не имеется", - заверил министр, добавив, что в отдельных случаях речь идет максимум о судьбе нескольких тысяч голосов.

AP в середине ноября информировало о решении Барра провести проверки в целях выявления предполагаемых нарушений на всеобщих выборах. Агентство ссылалось на служебную записку, отправленную главой Минюста американским прокурорам на местах. В документе говорилось, что упомянутые разбирательства "могут быть проведены, если имеются ясные и очевидным образом заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые в случае достоверности такой информации потенциально способны повлиять на исход федеральных выборов в отдельно взятом штате".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над баллотирующимся на второй срок действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.