{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Минюст США пока не выявил фальсификаций, способных изменить исход выборов

Министр юстиции Уильям Барр сообщил, что большинство заявлений о нарушениях касаются конкретных обстоятельств, людей или проступков, а систематических нарушений нет

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые могли бы изменить результат состоявшихся в начале ноября всеобщих выборов в стране. Об этом министр юстиции Уильям Барр сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press (AP).

На эту тему
Кто вы, мистер Байден?

"По состоянию дел на сегодня мы не заметили подлогов такого масштаба, который бы обусловил иной исход выборов", - признал глава Минюста, выполняющего в США также функции генпрокуратуры.

"Имелось мнение, что будут допущены систематические фальсификации и поступят жалобы на оборудование, запрограммированное таким образом, чтобы искажать результаты [обработки бюллетеней]. Министерство внутренней безопасности и Минюст следили за этим и пока что не выявили никаких подтверждений этому", - продолжал Барр. "Большинство заявлений о нарушениях касаются конкретных обстоятельств, лиц или проступков. Утверждений о систематических нарушениях не имеется", - заверил министр, добавив, что в отдельных случаях речь идет максимум о судьбе нескольких тысяч голосов.

AP в середине ноября информировало о решении Барра провести проверки в целях выявления предполагаемых нарушений на всеобщих выборах. Агентство ссылалось на служебную записку, отправленную главой Минюста американским прокурорам на местах. В документе говорилось, что упомянутые разбирательства "могут быть проведены, если имеются ясные и очевидным образом заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые в случае достоверности такой информации потенциально способны повлиять на исход федеральных выборов в отдельно взятом штате".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над баллотирующимся на второй срок действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств
Саудовская Аравия и Египет призвали к обеспечению безопасного судоходства в Персидском заливе и акватории Красного моря
Читать полностью