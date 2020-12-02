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Глава МИД ЮАР считает, что БРИКС способна переформатировать международные отношения

Наледи Пандор отметила, что после завершения пандемии миру потребуются новые инструменты для реформы всей системы международных отношений

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способна сыграть ключевую роль в создании новой системы международных отношений после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.

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"В мире есть понимание, что необходимо обновить и актуализировать существующие международные институты, создать новые структуры, которые должны отражать многообразие современного мира, - указала она, выступая на посвященной группе БРИКС видеоконференции. - На основе БРИКС и имеющихся у нее многочисленных региональных связей можно создать всемирный альянс, основанный на подлинных ценностях человечества". При этом министр подчеркнула, что ООН как наиболее представительный орган должна сохранить центральное положение в системе международных организаций.

"БРИКС создает в мире прогрессивную повестку дня, - заявила Пандор. - Подходы БРИКС к решению любых проблем основаны на единых для всех стран группы ценностях, таких как взаимное уважение, государственный суверенитет, а также многоплановое, равное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы создали и развиваем структуру, которая способна говорить с мировым сообществом, вовлекая его в прогрессивную повестку дня".

Министр заметила, что после завершения пандемии миру потребуются новые инструменты для реформы всей системы международных отношений, и группа БРИКС способна стать одним из локомотивов этого процесса.

Председательство России

Группа БРИКС показала в текущем году под председательством России высокую эффективность своей работы, даже несмотря на все трудности в условиях пандемии коронавируса, заявила Пандор. "Россия смогла в сложнейших условиях пандемии вдохнуть дополнительную энергию во все аспекты деятельности группы, - указала министр, выступая на посвященной группе БРИКС видеоконференции. - Москва продемонстрировала высочайший уровень мастерства в использовании цифровой техники и виртуальных форматов для проведения в условиях пандемии самых различных мероприятий БРИКС, включая недавний саммит. Вся намеченная повестка дня текущего года в рамках БРИКС была безупречно выполнена".

Министр подчеркнула, что Россия предложила ряд ключевых инициатив, которые имеют важное значение не только для БРИКС, но и всего мира. "Это касается, в частности, борьбы с международным терроризмом, а также создания площадки для решения проблем в области энергетики, - отметила Наледи Пандор. - Москва также внесла крупный вклад в идею создания системы раннего выявления и оповещения об опасных заболеваниях".

Теги
ЮАРРоссияБРИКСПандор, НаледиПандемия COVID-19
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