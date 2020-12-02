Глава Минюста США принял меры, чтобы дело о слежке за штабом Трампа не закрыли при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр принял меры, чтобы спецпрокурор Джон Дарем мог и при новой администрации продолжить проверки обстоятельств начала слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом президента Дональда Трампа и приписываемого РФ вмешательства в электоральные процессы в стране в 2016 году. Об этом глава Минюста США сообщил в интервью агентству Associated Press , выдержки из которого были опубликованы во вторник.

Барр отметил, что ранее принял решение дать Дарему те же полномочия, которые имел спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование в связи с утверждениями о приписываемых Трампу незаконных связях с РФ. Как пояснил министр, это было сделано, чтобы Дарем и его подчиненные "могли завершить работу вне зависимости от исхода выборов". По словам Барра, расследование сосредоточено сейчас на действиях сотрудников ФБР США.

Как констатирует агентство, это означает, что новая администрация США, которую, как ожидается, возглавит демократ Джозеф Байден, сможет снять Дарема с должности лишь при определенных обстоятельствах. Данное решение сможет принять только генеральный прокурор в случае, если Дарем будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

Трамп и представители действующей администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время предыдущей президентской гонки. По словам республиканца, его предшественник на посту президента Барак Обама, а также сам Байден были осведомлены об этом.

Дарем с мая 2019 года по поручению Барра проводит проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. В октябре прошлого года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство.