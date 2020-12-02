Генсек ООН заявил, что более 40 млн людей в мире живут в рабстве

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Более 40 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства, при этом 71% из них - женщины. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днем борьбы за отмену рабства.

"Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры", - сказал он.

"Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства. Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации", - добавил он.

Гутерриш призвал всех членов ООН "приложить еще больше усилий, чтобы положить конец этим отвратительным практикам".