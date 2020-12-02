Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Египет не приемлют регионального вмешательства во внутренние дела арабских государств и призывают к обеспечению безопасного судоходства в Персидском заливе и акватории Красного моря. Об этом говорится в заявлении, принятом во вторник по итогам прошедшего в Эр-Рияде заседания совместного комитета двух стран по политическим консультациям на уровне глав МИД.

В частности, как говорится в коммюнике, стороны подчеркнули "неприятие регионального вмешательства во внутренние дела арабских стран и попыток дестабилизировать безопасность и стабильность в регионе; а также важность роли Лиги арабских государств в урегулировании региональных кризисов в рамках соответствующих международных резолюций и принципов международного права". Было указано на "необходимость обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе, Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море" и "недопустимость любых попыток повлиять на нее, что представляет собой угрозу региональной безопасности и стабильности".

Саудовская сторона подтвердила поддержку Египта в его усилиях по достижению обязательного к исполнению всеми сторонами соглашения по возводимой Эфиопией на Голубом Ниле плотине "Возрождение", а египетские эмиссары выразили солидарность с королевством во всех мерах, которые оно принимает для защиты его национальной безопасности.

Стороны также указали на "необходимость сохранения стабильности, единства и территориальной целостности Ливии, отказа от иностранного вмешательства и попыток дестабилизировать внутреннюю и региональную обстановку путем поддержки терроризма и экстремизма". Кроме того, они выступили за "достижение всеобъемлющего политического решения в соответствии с договоренностями Берлинской конференции и принятой в июне 2020 года Каирской декларации, заявив о "поддержке восстановления ливийского государства и его институтов".

В сфере экономического сотрудничества между двумя странами участники консультаций "согласились с необходимостью устранения препятствий, мешающих процессу увеличения торгового и инвестиционного обмена". Встречу возглавили главы МИД Саудовской Аравии и Египта Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Самех Шукри.