Штаб Трампа считает, что Минюст США не проводил расследования нарушений на выборах

"При всем уважении к генеральному прокурору никакого подобия расследования министерства не было. Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штаба Трампа. - У нас много свидетелей, которые под присягой заявили, что видели преступления, связанные с мошенничеством на выборах. Насколько известно, министерство не взяло ни у кого показаний. Ведомство также не проверило машины для голосования".

Сторонники действующего президента утверждают, что мнение Барра не подкреплено знаниями или расследованием "значительных нарушений и доказательств системного мошенничества".

Ранее Барр заявил в интервью агентству Associated Press, что Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые были бы способны изменить результат голосования.