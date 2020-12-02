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Выборы президента США - 2020

Штаб Трампа считает, что Минюст США не проводил расследования нарушений на выборах

Сторонники действующего президента указали, что "собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Представители избирательного штаба республиканца Дональда Трампа, действующего американского лидера, подвергли во вторник критике министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, заявившего об отсутствии масштабных фальсификаций на выборах 3 ноября.

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"При всем уважении к генеральному прокурору никакого подобия расследования министерства не было. Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штаба Трампа. - У нас много свидетелей, которые под присягой заявили, что видели преступления, связанные с мошенничеством на выборах. Насколько известно, министерство не взяло ни у кого показаний. Ведомство также не проверило машины для голосования".

Сторонники действующего президента утверждают, что мнение Барра не подкреплено знаниями или расследованием "значительных нарушений и доказательств системного мошенничества".

Ранее Барр заявил в интервью агентству Associated Press, что Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые были бы способны изменить результат голосования.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Барр, Уильям
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