"Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война", - сказал он на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. По его словам, "1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным".

Кислица утверждает, что поляки и украинцы "были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские - с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины". Согласно утверждениям украинского постпреда, "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше - во время отступления в 1941 году".

В то же время большинство представителей стран, выступивших на заседании, высоко оценили вклад России и в целом Советского Союза в победу над фашизмом. "Только русские потеряли в этой войне более 20 млн человек, и народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа", - отметила представитель Израиля.

Представитель Индии поблагодарил Россию за инициативу принятия резолюции в память о жертвах Второй мировой войны. "Мы благодарны Москве за проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года. Гордимся тем, что наш министр обороны присутствовал на этом параде", - добавил он.