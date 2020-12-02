CNN: Минюст США расследует попытку получить за деньги президентское помилование

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США проводит разбирательство в связи с тем, что неизвестные, предположительно, пытались перевести средства в Белый дом или связанный с ним политический комитет в обмен на получение президентского помилования. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CNN.

Он приводит документы суда федерального округа Колумбия. Из них следует, что сотрудники Минюста США летом этого года запрашивали у суда разрешение на использование в рамках разбирательства полученной сотрудниками ведомства информации.

Указанные материалы суда были подвергнуты цензуре. Есть вымаранные абзацы и целые страницы. В документах не уточняются имена и должности людей, которые якобы могут быть причастны к данному делу. Кроме того, нет ясности относительно того, когда именно могли иметь место указанные попытки. В документах говорится, что речь идет о "секретной лоббистской деятельности". Предполагалось, что "крупное пожертвование на политические цели будет предоставлено в обмен на помилование президентом или смягчение наказания". Кто именно мог быть помилован, в материалах не уточняется.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о решении помиловать своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Он в феврале 2017 года был вынужден покинуть указанный пост из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне.

По сведениям CNN, Трамп до завершения пребывания на посту президента намерен объявить о помиловании и других лиц.