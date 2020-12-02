AP: штаб Байдена ограничил максимально допустимый размер пожертвований на его инаугурацию

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Штаб избранного президента США демократа Джозефа Байдена ограничил максимально допустимую сумму пожертвований на его инаугурацию и запретил возможность начисления средств лоббистами и представителями добывающей отрасли. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в штабе Байдена.

Согласно введенным правилам, частные лица смогут пожертвовать комитету, начавшему в понедельник подготовку к инаугурации Байдена, сумму, не превышающую $500 тыс. Компании смогут пожертвовать максимум $1 млн. При этом в штабе политика не будут принимать пожертвования от лоббистов, а также компаний и частных лиц, доход которых базируется в первую очередь на добыче ископаемых, в том числе нефти, газа и угля.

По сведениям AP, на инаугурацию действующего президента США Дональда Трампа в 2017 году его штабом были собраны рекордные на тот момент $107 млн. При этом наибольшую сумму на инаугурацию республиканца пожертвовал глава корпорации Las Vegas Sands, владеющей сетью отелей и казино, мультимиллиардер Шелдон Адельсон, который перевел на счета штаба политика $5 млн. Из числа компаний наиболее крупную сумму - свыше $2 млн - на инаугурацию Трампа направил телекоммуникационный гигант AT&T.

Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января 2021 года. Тем не менее, действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.