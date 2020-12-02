CNN: адвокат Джулиани отверг данные СМИ о том, что он обсуждал с Трампом свое помилование

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал неверными утверждения газеты The New York Times относительно того, что он обсуждал с американским лидером возможность своего помилования до истечения срока полномочий главы государства. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на самого Джулиани.

Как утверждает CNN, адвокат Трампа заявил журналистам телеканала, что он не обсуждал с кем-либо из представителей Белого дома возможность своего помилования. Утверждения The New York Times Джулиани назвал "абсолютно неверными".

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и Джулиани на прошлой неделе обсуждали возможность помилования адвоката, если его отдадут под суд после предполагаемой инаугурации демократа Джозефа Байдена. Источники издания не раскрывали, кто именно поднял данный вопрос. Не уточнялось также, какое решение принял действующий президент-республиканец. Позднее газета уточнила, что Трамп со своей стороны обсуждал с помощниками возможность помилования трех своих детей - дочери Иванки и сыновей Дональда-младшего и Эрика, а также своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США, демократа Джозефа Байдена, в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.