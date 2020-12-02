Филиппины могут в 2021 году подписать контракт о закупке российско-индийских ракет

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Филиппины могут в начале 2021 года заключить контракт о закупке российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Об этом сообщила в среду ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на источники в Маниле.

Представитель Министерства обороны Филиппин подтвердил газете, что вопрос о закупке BrahMos сейчас рассматривается. "Эти ракеты можно использовать с различными целями, - сказал он. - Конкретно мы изучаем вопрос о том, какую роль они могут сыграть в обороне нашей территории".

Сообщения о возможной закупке крылатых ракет BrahMos для сухопутных сил и ВВС Филиппин появились еще в декабре 2019 года. Ожидалось, что соответствующий контракт будет подписан во втором квартале нынешнего года, однако, по данным Nikkei, этому помешала вспышка коронавируса. Теперь, отмечает газета, заключение соглашения ожидается в начале 2021 года.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.

По данным информационно-аналитического центра Janes, помимо Филиппин, Индия ведет переговоры о возможной продаже ракет BrahMos с рядом других стран. В их числе называются Малайзия, Индонезия, Таиланд и Вьетнам.