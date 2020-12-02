Токио выразил протест в связи с размещением расчетов ЗРС С-300 на Курилах

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест в связи с размещением расчетов зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) на островах Курильской гряды. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МИД Японии.

"Мы на постоянной основе собираем информацию о действиях российских военных на северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС). 1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам", - отметили в ведомстве.

В среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, комментируя информацию о размещении ЗРС, заявил, что японские власти "намерены и дальше пристально наблюдать за действиями Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, включая северные территории, а также за влиянием [этих процессов] в сфере обеспечения безопасности".

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды. ЗРС С-300В4 - современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.