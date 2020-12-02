В Азербайджане 10 ноября будет отмечаться День Победы

БАКУ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение об учреждении Дня Победы, он будет отмечаться ежегодно 10 ноября, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе.

"Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что в результате продолжавшихся 44 дня военных действий в Карабахе под контроль азербайджанской армии перешли более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шуша, а также ряд стратегических высот на агдеринском, муровдагском и зангиланском направлениях. Кроме того, говорится, что "военные победы Азербайджана <...> вынудили Армению вернуть Кяльбаджарский, Агдамский и Лачинский районы", прилегающие к Нагорному Карабаху.

Одновременно подписанным в среду распоряжением президента Азербайджана 27 сентября - день начала военных действий - будет отмечаться в стране как День памяти погибших в карабахской войне.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Президент России Владимир Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Во вторник в обращении к нации Алиев пояснил, что совместное заявление было подписано в ходе видеоконференции 10 ноября по времени Баку (на один час опережает мск), и потому в Азербайджане датируется именно этим днем.