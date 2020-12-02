WSJ: хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании США, Британии и Южной Кореи

ТАСС, 2 декабря. Хакеры из КНДР, вероятно, осуществили попытки взлома по меньшей мере шести фармацевтических компаний из США, Великобритании и Республики Корея, разрабатывающих вакцину от коронавируса нового типа. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, кибератаки были направлены на американские компании Johnson & Johnson и Novavax, южнокорейские Genexine, Celltrion и Shin Poong Pharmaceutical и британско-шведскую AstraZeneca. Отмечается, что северокорейские власти координировали проведение таких атак с августа текущего года.

Источники газеты не уточняют, удалось ли хакерам получить доступ к какой-либо информации о вакцинах. При этом представители южнокорейских Shin Poong и Celltrion заявили The Wall Street Journal, что компании выявили кибератаки на свои серверы, но не обнаружили никакого существенного ущерба.

27 ноября агентство Reuters информировало со ссылкой на источники, что хакеры, вероятно, из КНДР осуществили кибератаку против компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом. По их информации, хакеры, выдававшие себя за представителей других компаний, через деловую социальную сеть LinkedIn пытались связаться с сотрудниками AstraZeneca и якобы предложить им новое место работы, отправляя им документы с "вредоносным кодом для доступа к компьютеру собеседника". Эти попытки, по всей видимости, не возымели успеха, подчеркнули источники Reuters.