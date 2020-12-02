Лукашенко заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии в отношении Белоруссии

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша и страны Балтии ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении республики. Об этом он заявил в среду на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в режиме видеоконференции.

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, - сказал Лукашенко. - Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".

Лукашенко заявил, что Белоруссия в этом году испытывает на себе "откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства". "Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси", - сказал белорусский лидер.

По его словам, Белоруссии предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование "с особой формой циничности". "Уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатически формулировки. Многие уже поняли, что мир уже не будет таким, каким он был год или два года назад. А уж тем более, каким мы его себе представляли", - заключил президент Белоруссии.

Военное присутствие США и НАТО у западных границ ОДКБ

Лукашенко заявил, что обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", - сказал он на саммите ОДКБ, который проходит в режиме видеоконференции.

Взаимодействие в рамках ОДКБ

Лукашенко призвал к наращиванию взаимодействия стран ОДКБ. "Сегодня от нас с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно и надежно работать в политическом, военном и информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий", - цитирует его агентство БелТА.

В среду в режиме видеоконференции проходит саммит ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи планируется обсудить "вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности".