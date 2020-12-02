Пашинян назвал исключительной роль Путина по прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Роль президента России Владимира Путина по прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе исключительна. С такой оценкой выступил в среду на проходящем в формате видеоконференции саммите ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу особо отметить исключительную роль президента РФ Владимира Путина. На протяжении всех 44 дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей. С Владимиром Владимировичем мы и сегодня тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших", - отметил он.