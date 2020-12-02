Иски Трампа и альтернативные выборщики. Возможен ли неудачный для Байдена исход выборов?

Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена, но отметил, что "до 20 января произойдет еще много разных событий". Он по-прежнему не может примириться с поражением

В начале недели власти Аризоны и Висконсина утвердили результаты голосования на выборах президента США, указывающие на победу в этих штатах демократа Джозефа Байдена. Ранее победа Байдена была подтверждена в других колеблющихся штатах - Пенсильвании, Мичигане и Джорджии.

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В соответствии с Законом о выборщиках от 1887 года, 8 декабря (за шесть дней до голосования в коллегии выборщиков) истечет срок, отпущенный властям штатов для урегулирования возможных разногласий. По правилам избирательной системы США, именно выборщикам предстоит провести финальное голосование. До него списки членов коллегии, заверенные губернаторами, должны быть направлены в запечатанных конвертах директору Национального архива США в Вашингтоне. Такие же списки в нескольких экземплярах за губернаторской подписью направляются и самим выборщикам, которые соберутся в столицах своих штатов 14 декабря. И если это будет сделано вовремя, то уже вряд ли что-то сможет изменить решение каждого отдельного штата. Как отмечают юристы, теперь они находятся в "безопасной гавани", и вмешательство Конгресса или Верховного суда в этот процесс маловероятно. Перспективы отъезда Трампа из Белого дома В конце минувшей недели нынешний лидер, республиканец Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. При этом он добавил, что "до 20 января (день инаугурации Байдена - прим. ТАСС) произойдет еще много разных событий". Трамп по-прежнему отказывается признать поражение и продолжает оспаривать результаты голосования в судах, хотя представители местных властей - как демократы, так и республиканцы - подтверждают, что никаких серьезных нарушений они не зафиксировали. Во вторник с аналогичным заявлением выступил и министр юстиции США Уильям Барр. Трампу до сих пор не удалось одержать в судах ни одной победы, которая могла бы повлиять на исход выборов, а в его исках много нестыковок. Так, судья одного из окружных судов в Пенсильвании Мэтью Брэнн, обратив внимание на многочисленные несуразности в поданном юристами Трампа иске, назвал его "чудовищем Франкенштейна". Крупные юридические фирмы Snell & Wilmer и Porter Wright Morris & Arthur, опасаясь за свою репутацию, отказались представлять интересы нынешнего американского лидера. "Они попали в тяжелую ситуацию, когда стало ясно, что его утверждения безосновательны и их просто хотят использовать для делегитимизации выборов", - заявила в программе телекомпании ABC ведущий сотрудник Центра юстиции имени Бреннана при Университете Нью-Йорка Уэнди Уайзер. Альтернативные списки выборщиков Несмотря на неудачи, Трамп продолжает судебные тяжбы. Во вторник его команда подала новый иск в Верховный суд штата Висконсин, добиваясь пересчета голосов. Профессор Школы права имени Томаса Джефферсона, бывший президент Национальной гильдии юристов США Марджори Кон убеждена, что главная цель таких действий - повернуть ситуацию в свою пользу с помощью коллегии выборщиков. По ее словам, Трамп "готовит заговор", убеждая республиканцев в законодательных собраниях спорных штатов в необходимости одобрить альтернативные списки выборщиков, которые проголосуют за него 14 декабря.

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Такого же мнения придерживается экс-министр труда США Роберт Райх, не сомневающийся, что "Трамп сделает все что угодно, чтобы удержаться у власти". Он "пытается подорвать доверие к результатам выборов, чтобы у законодательных собраний штатов было политическое прикрытие для назначения своих собственных выборщиков", считает бывший глава федерального ведомства. Юристы Трампа не смогли помешать властям спорных штатов утвердить списки выборщиков, которые были назначены Демократической партией и должны будут через две недели проголосовать на общем собрании за Байдена. Примечательно, что это сделали не только губернаторы-демократы в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, но и их коллеги-республиканцы в Аризоне и Джорджии. В то же время в трех первых штатах большинство мест в законодательных собраниях принадлежит республиканцам, и существуют опасения, что они попытаются одобрить альтернативные списки, предложенные их партией, а 14 декабря их выборщики проведут собственное голосование. Пенсильвания, Мичиган и Висконсин вместе направляют в коллегию 46 человек, и если их голоса достанутся Трампу, то он может быть объявлен победителем выборов. В его избирательной кампании официально не подтверждали, что будут добиваться, чтобы события развивались по такому сценарию. Однако журнал The Atlantic процитировал неназванного представителя президентского штаба, по мнению которого местные законодатели могут заявить: "Нам даны конституционные полномочия. Мы считаем, что результаты выборов в наших штатах подсчитаны неправильно, и поэтому мы представляем наш собственный список выборщиков, который правильно отражает эти результаты". Известно также, что примерно две недели назад Трамп приглашал на встречу в Белый дом лидеров республиканцев из Мичигана, а в Сенат Пенсильвании был внесен проект резолюции, предусматривающей утверждение списка выборщиков не губернатором, а законодательным собранием этого штата. Намеки по этому поводу делал лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, а из из лагеря правых консерваторов звучали прямые призывы к формированию альтернативных списков. Если это произойдет, то 14 декабря в некоторых штатах одновременно будут голосовать две группы выборщиков: одна, продемократическая, за Байдена; другая, прореспубликанская, за Трампа. Протоколы голосования должны быть отправлены секретарю штата, начальнику Национальных архивов, а также председателю Сената, должность которого по совместительству занимает вице-президент США. При этом 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса нового созыва может высяниться, что из какого-то штата поступили два взаимоисключающих протокола. Закон о выборщиках В американской истории такое случалось лишь однажды. В 1876 году сразу три штата прислали в Конгресс по два списка выборщиков с результатами их голосования, и конфликт удалось урегулировать только после дебатов и с помощью закулисных договоренностей. Кандидат республиканцев Разерфорд Хейс стал 19-м президентом страны, но был вынужден пойти на некоторые уступки Южной Каролине, Флориде и Луизиане. Чтобы такое больше не повторялось, в 1887 году и был принят Закон о выборщиках. Однако, как считают все без исключения американские юристы, документ 133-летней давности не дает ответов на многие вопросы.

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