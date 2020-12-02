Минобороны Турции сообщило о строительстве совместного с РФ центра по Нагорному Карабаху

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в среду, что в настоящее время ведутся работы по строительству турецко-российского наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Сейчас идет строительство совместного центра, [военные] приступят к своим обязанностям в ближайшее время. Нести службу в нем будут турецкие и российские офицеры, в том числе генералы. Они будут сотрудничать для поддержания постоянного режима прекращения огня", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Накануне Минобороны Турции сообщило, что Анкара и Москва по итогам технических переговоров заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что центр "будет размещен на территории Азербайджана", а "количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным".