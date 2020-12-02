Украина объявила о намерении бойкотировать встречу в СБ ООН

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Киев будет бойкотировать запланированную на среду встречу в Совете безопасности ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик. О этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)", - цитирует министра украинское издание Лига.net.

По словам Кулебы, заседание бойкотируют также США, Великобритания, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. "Благодаря принципиальной позиции наших партнеров в СБ ООН, встречу даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН", - добавил он.

Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины также осудила запланированную встречу, назвав ее "заведомо провальной". Российская сторона, как отмечается в сообщении украинской делегации в Telegram-канале, "пытается провести громкое мероприятие по легитимизации организаций, которые считаются на Украине террористическими", но такие попытки, по мнению Киева, "проваливаются раз за разом" и способны привести лишь к укреплению связей между Украиной и ее международными партнерами.

В украинской делегации также добавили, что Киев считает единственной возможностью для урегулирования в Донбассе проведение встречи в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца года. Условием для очередной саммита является выполнение договоренностей предыдущего в Париже, большинство из которых остаются все еще нереализованными.

Совет Безопасности (СБ) ООН 2 декабря по инициативе России проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР. Заседание пройдет по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер, и будет посвящено обсуждению сложностей в выполнении резолюции СБ 2202 (о комплексе мер по выполнению минских соглашений).