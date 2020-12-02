Уголовное преследование экс-мэра Риги Нила Ушакова по делу "Ригас сатиксме" прекращено

РИГА, 2 декабря. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии прекратило уголовное преследование депутата Европарламента (ЕП) от республики и бывшего мэра Риги Нила Ушакова по делу о закупках муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме", вокруг которого в конце 2018 года разразился коррупционный скандал. Об этом в среду сообщил сам политик.

"Вы помните, когда меня отстраняли от должности мэра, то бывший теперь уже министр Юрис Пуце всем очень убедительно рассказывал, что я разбазарил €18 млн в "Ригас сатиксме"? Именно за это меня сняли, а БПБК начало уголовный процесс. Многие повторяли утверждение - "Ушаков разбазарил €18 млн". Не особенно помогали попытки ответить - "так эти же деньги были выделены и потрачены на бесплатный проезд пенсионеров, учащихся и других категорий пассажиров, о каком разбазаривании может вообще идти речь", - написал он на своей странице в Facebook.

"Это все было неправдой. 20 октября этого года БПБК закрыло уголовный процесс, так как не было состава преступления и не было разбазаривания. Пуце все это время врал", - указал Ушаков. Политик также добавил, что сейчас ожидает решения суда второй инстанции о его отстранении с должности мэра Риги, которое должно быть опубликовано в январе следующего года.

Борьба с Ушаковым

В официальном правительственном вестнике "Латвияс вестнесис" 5 апреля 2019 года было опубликовано распоряжение занимавшего тогда пост министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце об отстранении Ушакова от должности мэра Риги, которую тот занимал почти 10 лет. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с "Ригас сатиксме" в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде. В апреле этого года Административный районный суд признал законным отстранение Ушакова от должности мэра Риги. Политик в середине мая оспорил это решение суда.

Кроме того, прокуратура Латвии 26 октября этого года направила в ЕП запрос с просьбой рассмотреть возможность лишения Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. БПБК в середине октября попросило Генпрокуратуру предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу. Это устройство было обнаружено БПБК в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с "Ригас сатиксме". Сам политик ранее сообщил, что в его кабинете в думе во время обыска было обнаружено "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков", а также выразил удивление этой находкой.

Ушаков стал депутатом ЕП по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая прошлого года, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника.