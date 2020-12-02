ЕС разработал стратегию перезапуска отношений с США при Байдене

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем основным векторам: пандемия, климат, торговля, и продвижение западной модели демократии. Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией в среду новой стратегии по отношениям с США после смены власти в этой стране.

"Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС внесли предложение по новой трансатлантической стратегии. Победа Джозефа Байдена и Камалы Харрис вместе с более уверенным и дееспособным Евросоюзом в новой экономической и геополитической реальности - это уникальная возможность, которая представляется раз в поколение для формирования новых трансатлантических отношений", - говорится в заявлении.

Евросоюз будет искать сотрудничества с США для продвижения западной демократии в мире, а также противодействия России и поддержке передачи власти в Белоруссии. "Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров, - отмечается в нем. - Украина является приоритетным партнером, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ. В Белоруссии мы готовы активизировать поддержку мирной демократической передачи власти".

Кроме того, "ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире", говорится в документе. "Мы приветствуем предложение избранного президента [Джозефа] Байдена о проведении саммита по демократии, в то время когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением", - подчеркивает ЕК.