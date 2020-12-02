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Афганские власти и "Талибан" приступают к обсуждению повестки прямых переговоров

В столице Катара проходит предварительный диалог о базовых условиях для начала прямых переговоров о восстановлении мира в Афганистане между делегациями афганского правительства и "Талибана"

ТАСС, 2 декабря. Делегации афганского правительства и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) завершили процедурные вопросы и приступают к обсуждению повестки переговоров непосредственно о восстановлении мира в Афганистане. Об этом сообщил в среду афганский телеканал 1 TV.

Как указал член делегации афганских властей Надер Надери, "завершен процесс обсуждения процедурных вопросов, стороны приступают к рассмотрению повестки [прямых] переговоров".

Практически одновременно с высказыванием члена делегации Кабула с таким же заявлением выступил и официальный представитель "Талибана" Мохаммад Наим. По его словам, которые привел телеканал, "предварительные процедуры завершены, теперь начинаются переговоры по повестке [прямых встреч между делегациями]".

В настоящее время в столице Катара проходит предварительный диалог о базовых условиях для начала прямых переговоров о восстановлении мира в Афганистане между делегациями афганского правительства и "Талибана". Контакты не раз прерывались из-за разногласий по вопросам о религиозной составляющей переговоров и роли сделки США с талибами как основы межафганского урегулирования.

В последние несколько дней афганские СМИ сообщали, что делегации, принимающие участие в диалоге в Дохе, завершили урегулирование процедурных вопросов и достигли окончательной договоренности для начала переговоров. Однако до последнего времени эти соглашения не были приняты ни руководством Афганистана, ни лидерами "Талибан".

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