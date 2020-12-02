В парламенте Израиля началось обсуждение законопроекта о досрочном роспуске Кнессета

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. В Кнессете (парламенте Израиля) в среду началось обсуждение в предварительном чтении выдвинутого оппозицией законопроекта о досрочном роспуске однопалатного парламента 23-го созыва. Трансляцию пленарного заседания осуществляет израильский парламентский телеканал.

Во вторник министр обороны и глава партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц заявил, что его парламентская фракция будет голосовать за выдвинутый лидером оппозиции и руководителем партии "Еш Атид" Яиром Лапидом законопроект о роспуске парламента при его рассмотрении в предварительном чтении 2 декабря, обвинив старшего партнера по коалиции - партию "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху - в умышленном срыве сроков утверждения бюджетов на 2020 и 2021 гг. Сам премьер-министр за несколько минут до выступления Ганца опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что его противники "постараются втянуть Израиль в ненужные выборы". Нетаньяху добавил, что фракция "Ликуд" "будет голосовать против роспуска Кнессета и за единство".

Действующий 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Это положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого трижды проводились парламентские выборы. Лишь последние из них, состоявшиеся 2 марта, привели к формированию устойчивой правительственной коалиции, контролирующей более половины из 120 мест в однопалатном парламенте. Государственное радио Kan отмечает, что в случае, если законопроект о роспуске Кнессета будет утвержден в среду парламентариями в предварительном чтении, он может быть подготовлен к рассмотрению парламентом в первом чтении уже на следующей неделе.

В соответствии с коалиционным соглашением между партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Ганца бюджет на 2020 год должен был быть принят в сентябре, но этот срок был продлен до 23 декабря. Если до этого срока основной финансовый закон на текущий год не будет принят, полномочия Кнессета будут прекращены и автоматически будут назначены досрочные выборы. В соответствии с действующим законодательством крайняя дата для утверждения бюджета на 2021 год - это последний день марта следующего года.