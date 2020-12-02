В ЕС считают, что не вернутся к отношениям пятилетней давности с США

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и США не вернутся к отношениям, которые были до избрания Дональда Трампа на пост американского президента. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы не идем обратно к отношениям, которые были 5 лет назад. Многое случилось с тех пор, например Brexit, рост Китая", - сказал он.

В среду Еврокомиссия опубликовала свои предложения по перезагрузке отношений с США при новой администрации Джозефа Байдена и Камалы Харрис, которых Брюссель уже считает победителями выборов, несмотря на то что голосование выборщиков еще не проходило. ЕК предложила форсировать восстановление трансатлантических отношений по четырем основным направлениям: борьба с пандемией, климат, международная торговля, и продвижение западной модели демократии.

Между тем Боррель подчеркнул в своем выступлении, что не стоит ожидать возвращения к трансатлантическим отношениям периода Барка Обамы: "Мы ожидаем, что можем построить лучшее партнерство с США - по климату, а также по ядерной сделке с Ираном. Мы ожидаем, что по этим темам у нас будет лучшее взаимопонимание". Он отметил, что руководство ЕС уже провело предварительные контакты с Байденом, однако практическая работа по восстановлению отношений с США начнется только после инаугурации нового президента и прихода новой администрации.